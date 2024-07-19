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Лукашенко проведет большое селекторное совещание

Белорусские власти занимаются вплотную устранением последствий урагана по югу республики, учитывая тот факт, что это скажется на итогах уборочной кампании.

Источник: AP 2023

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет большое селекторное совещание во Дворце Независимости, в том числе с руководством областей, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Главные темы:

  • преодоление последствий стихии в стране,
  • ход уборочной кампании.

«Мы, впрочем, не сомневаемся, что пул тем в целом будет гораздо шире», — говорится в сообщении Пула Первого.

«10 — хорошо! 11- очень хорошо! Надо стремиться к тому, чтобы иметь 11 млн. тонн и получить хороший урожай. Не только колосовых, но и рапса», — заявил Лукашенко в начале селекторного совещания.

По его словам, в этом году урожайность ожидается выше прошлогодней, но это только в теории, потому что пока весь хлеб стоит в полях и его еще нужно убрать.

«Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, и кормовую базу обеспечим, и на импорте сэкономим. Как обычно, у нас есть подводные камни», — констатировал белорусский лидер.

Лукашенко Александр