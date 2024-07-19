МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет большое селекторное совещание во Дворце Независимости, в том числе с руководством областей, сообщает Telegram-канал Пул Первого.
Главные темы:
- преодоление последствий стихии в стране,
- ход уборочной кампании.
«Мы, впрочем, не сомневаемся, что пул тем в целом будет гораздо шире», — говорится в сообщении Пула Первого.
«10 — хорошо! 11- очень хорошо! Надо стремиться к тому, чтобы иметь 11 млн. тонн и получить хороший урожай. Не только колосовых, но и рапса», — заявил Лукашенко в начале селекторного совещания.
По его словам, в этом году урожайность ожидается выше прошлогодней, но это только в теории, потому что пока весь хлеб стоит в полях и его еще нужно убрать.
«Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, и кормовую базу обеспечим, и на импорте сэкономим. Как обычно, у нас есть подводные камни», — констатировал белорусский лидер.