Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По запаху чувствуется: губернатор Текслер оценил работу новых очистных в Магнитогорске

В Магнитогорске после реконструкции запустили очистные сооружения.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске очистные сооружения теперь работают практически без запаха. На правом берегу города закончилась их реконструкция. Объект посетил губернатор Алексей Текслер.

— Сейчас мы в сердце очистных, даже по запаху мы понимаем, что находимся на современном объекте, оценил Алексей Текслер. — Мне есть с чем сравнивать. Большой важный объект для города, за несколько лет он был реализован, в том числе с поддержкой Фонда развития территорий, работы завершили своевременно.

Очистные сооружения правого берега были запущены в 1980 году. Фактически они обслуживают 300 тысяч населения Магнитогорска, а очищенные стоки сливаются в реку Урал.

— самое главное, что мы добились показателей, которые от нас требуют контролирующие органы, — заключил Директор НП «Трест водоканал» Сергей Абнамах.

За несколько лет были реконструированы сооружения биологической очистки сточных вод, сооружения выпуска очищенных вод и Цех механического обезвоживания.

Одним из результатов станет сокращение воздействия на реку Урал.