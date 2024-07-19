По запаху чувствуется: губернатор Текслер оценил работу новых очистных в Магнитогорске

В Магнитогорске очистные сооружения теперь работают практически без запаха. На правом берегу города закончилась их реконструкция. Объект посетил губернатор Алексей Текслер.
— Сейчас мы в сердце очистных, даже по запаху мы понимаем, что находимся на современном объекте, оценил Алексей Текслер. — Мне есть с чем сравнивать. Большой важный объект для города, за несколько лет он был реализован, в том числе с поддержкой Фонда развития территорий, работы завершили своевременно.
Очистные сооружения правого берега были запущены в 1980 году. Фактически они обслуживают 300 тысяч населения Магнитогорска, а очищенные стоки сливаются в реку Урал.
— самое главное, что мы добились показателей, которые от нас требуют контролирующие органы, — заключил Директор НП «Трест водоканал» Сергей Абнамах.
За несколько лет были реконструированы сооружения биологической очистки сточных вод, сооружения выпуска очищенных вод и Цех механического обезвоживания.
Одним из результатов станет сокращение воздействия на реку Урал.