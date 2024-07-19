По запаху чувствуется: губернатор Текслер оценил работу новых очистных в Магнитогорске

— Сейчас мы в сердце очистных, даже по запаху мы понимаем, что находимся на современном объекте, оценил Алексей Текслер. — Мне есть с чем сравнивать. Большой важный объект для города, за несколько лет он был реализован, в том числе с поддержкой Фонда развития территорий, работы завершили своевременно.