Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все утраченные территории

«Вопрос в том, какой будет цена [перемирия], и кто будет платить… Если он (Трамп. — “Газета.Ru”) хочет сделать это за 24 часа, то проще всего заставить заплатить нас… Это значит просто остановиться, отдать [территории] и забыть. Отмена санкций, отмена всего, [президент России Владимир] Путин забирает земли и приносит победу своему народу. Мы никогда на это не пойдем. Никогда. И ни один парень на свете на заставит нас это сделать», — сказал политик.