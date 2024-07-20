Проблемные объекты, конкретные решения и встречи с людьми: итоги визита Демешина в Ванинский район

«Ключевые тезисы, которые формируют мое сознание, сознание правительства, и сознание всей спортивной общественности — “Спорт должен быть доступным”. К этому мы стремимся, и к этому нужно прийти. Как можно больше открытых бесплатных площадок для занятий спортом. Зима и лето у нас ярко выраженные, поэтому нам нужно иметь и открытую, и закрытую базу. Президент России поставил задачу — к 2030 году 75% людей должны заниматься физкультурой и спортом. Мы обязаны эту задачу и выполнить. Дмитрий Демешин — спортсмен, боксер, он понимает эту проблематику, как никто, и уделяет ей должное внимание. Ему за это огромное спасибо», — сказал руководитель сети спортивных клубов «МК-спорт», член общественного совета при министерстве спорта Хабаровского края Михаил Колочко.