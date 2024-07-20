Проблемные объекты, конкретные решения и встречи с людьми: итоги визита Демешина в Ванинский район

Тот факт, что Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре — самые большие города Хабаровского края, обуславливает повышенное внимание к ним со стороны временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Демешина. Однако, отчетливо видно, что его принципиальная позиция — равное и справедливое отношение ко всем территориям. Именно поэтому глава региона совершает регулярные рабочие поездки в районы. Только так он может лично проверить самые проблемные объекты, разобрать сложные ситуации и принять необходимые решения. Кроме того, это отличная возможность пообщаться с жителями и услышать информацию о недоработках властей из первых уст.
На этой неделе Дмитрий Демешин посетил с рабочим визитом Ванинский район, где проинспектировал работу крупнейших предприятий, учреждений социальной сферы, проблемные объекты, на которые ему указывали люди, а также провел встречу с населением. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ЭХ, ДОРОГИ
В первую очередь руководитель территории осмотрел участок автодороги «Подъезд к Монгохто». По нему ежедневно везут тяжеловесные стройматериалы для строительства второго пути БАМа. В результате дорожное полотно пришло в негодность: повсеместно образовались ямы и пучины. По информации краевого минтранса, с 2021 года при общей протяженности трассы в 26,5 километра отремонтировали всего семь. В этом году планируют закрыть асфальтом еще 2,3 километра. Дмитрия Демешина не удовлетворили ни состояние дороги, ни объем выполненных работ.
«Мы сейчас проехали, дорога ужасная. И люди совершенно оправданно нас критикуют. Они не должны себя чувствовать так, как будто живут где-то на окраине. Ванино — не окраина! Семь километров — это крайне мало. Необходимо отремонтировать эту дорогу для людей. Деньги выделили. До 2026 года у нас предусмотрено 276 миллионов рублей», — отметил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Как доложила зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева, впоследствии в восстановлении подъезда к Монгохто примет участие подрядная организация ОАО «РЖД», которая сегодня строит БАМ. В декабре этого года участок пути от Дюанки до Токи планируют завершить. Железнодорожное движение уже запустили. После осмотра дороги Дмитрием Демешиным подрядчик взял на себя обязательство отремонтировать ее к 1 сентября.
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Прибыв в Ванино, глава региона первым делом посетил дворец спорта. Он осмотрел зал и бассейн, но заметил, что дорожки для плавания пустые.
«Не должен быть ни пустой бассейн, ни пустое поле. Есть свободное время — надо давать его для жителей», — сказал врио губернатора.
Стадион при дворце спорта реконструировали в 2022-м. На это потратили 77,5 миллиона рублей федеральных денег. Сейчас планируется капитальный ремонт здания бывшей лыжной базы. Здесь создадут физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансировать проект будет Ванинский район. Из местного бюджета уже выделили 16 миллионов рублей. К концу года работы завершат.
Председатель местного общества инвалидов Татьяна Седых обратилась к Дмитрию Демешину с просьбой помочь приобрести спортивный инвентарь.
«Конечно, поможем. Надо изыскать деньги под оборудование. Чтоб не зря восстанавливали объект, и он полноценно функционировал», — поручил глава региона министру спорта Дмитрию Чикунову.
Следующим объектом для осмотра стал строящийся модульный спортивный зал ванинской школы № 2. В рамках проекта Минвостокразвития «50 модульных спортивных залов» на него заложено 40 миллионов рублей. Край и район не остались в стороне и выделили 10 и 17 миллионов рублей соответственно. Спортзал вместит в себя раздевалки, душевые, туалетные комнаты, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект уже готовят к сдаче. А то помещение, где дети занимались спортом раньше, переоборудуют под учительскую и образовательный центр «Точка роста».
«Хороший объект, намного лучше, чем был», — похвалил Дмитрий Демешин.
Представители общественности поддержали подход врио губернатора к развитию спортивной инфраструктуры региона.
«Ключевые тезисы, которые формируют мое сознание, сознание правительства, и сознание всей спортивной общественности — “Спорт должен быть доступным”. К этому мы стремимся, и к этому нужно прийти. Как можно больше открытых бесплатных площадок для занятий спортом. Зима и лето у нас ярко выраженные, поэтому нам нужно иметь и открытую, и закрытую базу. Президент России поставил задачу — к 2030 году 75% людей должны заниматься физкультурой и спортом. Мы обязаны эту задачу и выполнить. Дмитрий Демешин — спортсмен, боксер, он понимает эту проблематику, как никто, и уделяет ей должное внимание. Ему за это огромное спасибо», — сказал руководитель сети спортивных клубов «МК-спорт», член общественного совета при министерстве спорта Хабаровского края Михаил Колочко.
ВОРОТА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Во время работы в Ванинском районе глава региона посетил два крупнейших морских терминалах Татарского пролива: «Ванинотрансуголь» и «Дальтрансуголь». АО «Ванинотрансуголь» — на втором месте в крае по объемам перевалки грузов. Сегодня мощности терминала достигают 12 миллионов тонн. К 2030 году, когда закончится реконструкция, грузооборот вырастет до 24 миллионов тонн.
Кроме того, оба предприятия входят в число социально-ориентированных компаний. Они поддерживали и продолжают поддерживать населенные пункты района. С их помощью созданы многие объекты благоустройства, содержатся учреждения образования и здравоохранения.
Однако в настоящее время предприятия испытывают и проблемы. Одна из главных — нехватка кадров. В ответ на просьбу руководителей компаний оказать содействие в привлечении работников из других регионов Дмитрий Демешин предложил организовать соответствующую информационную работу на ежегодных международных форумах.
«Нужно продвигать не только местные товары производства на ежегодных площадках, но и наших крупных работодателей», — заявил глава региона.
Терминал АО «Дальтрансуголь» — важнейший перевалочный пункт на пути к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятие активно развивает свои производственные мощности. В результате реализации крупного инвестиционного проекта ожидается увеличение объемов перевалки угля до 40 миллионов тонн в год.
На предприятии Дмитрию Демешину продемонстрировали систему подавления угольной пыли. Однако система экологического контроля не удовлетворила врио губернатора. Он полагает, что проблему решат только установленные по периметру территории терминала датчики.
«Наше население должно быть спокойно. Поэтому у вас должен быть не визуальный, а технологический контроль».
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
Находясь в Ванино, глава региона по поручению президента России Владимира Путина вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Комендантовых за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Денис Алексеевич и Ольга Ивановна состоят в браке 17 лет, на их воспитании находятся десять детей: семь сыновей и три дочери. Старшие дети делают успехи в учебе, занимаются в спортивных секциях, и младшие стараются от них не отставать.
«Ваша семья заслуженно является для нас всех примером. Семьи, где растет много детей — это живое, яркое воплощение взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей. Такие семьи, как ваша, безусловно, гордость нашего края!» — обратился к Комендантовым руководитель территории.
Напомним, в Год семьи врио губернатора Дмитрий Демешин принял решение о новой мере поддержки: ежегодной единовременной выплате для школьников размере пяти тысяч рублей. Ее будут получать все учащиеся школ из многодетных семей без учета критерия дохода. Подавать заявление для этого не требуется. Уже в августе этого года один из родителей таких школьников получит выплату на свой банковский счет.