Мэром Сочи стал Андрей Прошунин

Об этом сообщает пресс-служба городского собрания Сочи. Андрей Прошунин родился 8 января 1970 года в Кыштыме, Челябинской области. Он окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище и Кубанский государственный аграрный университет. С декабря 2022 года занимал пост вице-губернатора, а с июня 2024 года исполнял обязанности главы Сочи.