Посол Израиля завершила свою дипмиссию в Узбекистане

В связи с завершением дипмиссии посла помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева накануне встретилась с дипломатом.
«Мы высоко ценим ее огромный вклад в развитие отношений между нашими государствами, активное сотрудничество и интересные инициативы, а также желаем успехов в дальнейшей деятельности», — написала в своем Тelegram-канале помощник президента.
Зеавит Бен-Хиллель работала послом Израиля в Узбекистане с 2020 года. До этого она возглавляла отдел по связям с общественностью МИД Израиля.