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Посол Израиля завершила свою дипмиссию в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посол Израиля в Узбекистане Зеавит Бен-Хиллель завершила свою дипломатическую миссию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Саида Мирзиёева

В связи с завершением дипмиссии посла помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева накануне встретилась с дипломатом.

«Мы высоко ценим ее огромный вклад в развитие отношений между нашими государствами, активное сотрудничество и интересные инициативы, а также желаем успехов в дальнейшей деятельности», — написала в своем Тelegram-канале помощник президента.

Зеавит Бен-Хиллель работала послом Израиля в Узбекистане с 2020 года. До этого она возглавляла отдел по связям с общественностью МИД Израиля.

дипломатия