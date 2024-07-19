Лукашенко о последствиях стихии: это война, только нет стрельбы

«Люди до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано. Вы знаете, что утром и вечером я постоянно в режиме допроса общался с членами правительства, министрами, которые этим занимались. Поручил посмотреть, что не сделано, как реагируют люди, что Комитет госконтроля, что председатель Комитета госбезопасности доложили об имеющихся проблемах», — заявил Александр Лукашенко.