Лукашенко о последствиях стихии: это война, только нет стрельбы

«Люди до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано. Вы знаете, что утром и вечером я постоянно в режиме допроса общался с членами правительства, министрами, которые этим занимались. Поручил посмотреть, что не сделано, как реагируют люди, что Комитет госконтроля, что председатель Комитета госбезопасности доложили об имеющихся проблемах», — заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко высказал критику за отсутствие адекватной реакции на последствия стихии на первом этапе Вместе с тем он заметил, что есть такие граждане, для которых все всегда будет плохо.
«Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?».
Он обратил внимание, что есть граждане, которые помогают убирать завалы и упавшие деревья, оказывают содействие коммунальщикам. «Настоящие мужики», — охарактеризовал их глава государства. С другой стороны, есть и такие, которые ждут, что власти решат все проблемы, и пальцем не шевельнут.
«Это мои претензии как Президента к людям. Но ведь, если в целом посмотреть, есть масса недостатков. Это наша болезнь: бравурные доклады — вот там хорошо, там хорошо. Зачем вы мне врете? Я же перепроверю, вы это знаете», — предупредил Александр Лукашенко.