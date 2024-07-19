Президент Владимир Путин объявил благодарность пяти воронежцам

Президент России Владимир Путин объявил благодарность пяти жителям Воронежской области. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 18 июля.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарности объявили:
- машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» Валерию Войнову;
- начальнику производства ООО «РВК-Воронеж» Дмитрию Дедову;
- экономисту финансового отдела администрации Бобровского муниципального района Татьяне Ермоловой;
- главному бухгалтеру муниципального предприятия Воробьевского района «Коммунальное хозяйство» Ольге Набокиной;
- водителю автомобиля муниципального казенного учреждения «Автобаза администрации городского округа город Воронеж» Константину Титову.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги воронежских педагогов и работников сельского хозяйства. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Путилина, заместитель заведующего в подгоренском детском саду № 2. Еще девяти воронежцам присвоены почетные звания.