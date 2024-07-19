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Президент Владимир Путин объявил благодарность пяти воронежцам

Распоряжение разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин объявил благодарность пяти жителям Воронежской области. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 18 июля.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарности объявили:

  • машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» Валерию Войнову;
  • начальнику производства ООО «РВК-Воронеж» Дмитрию Дедову;
  • экономисту финансового отдела администрации Бобровского муниципального района Татьяне Ермоловой;
  • главному бухгалтеру муниципального предприятия Воробьевского района «Коммунальное хозяйство» Ольге Набокиной;
  • водителю автомобиля муниципального казенного учреждения «Автобаза администрации городского округа город Воронеж» Константину Титову.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги воронежских педагогов и работников сельского хозяйства. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Путилина, заместитель заведующего в подгоренском детском саду № 2. Еще девяти воронежцам присвоены почетные звания.

Путин Владимир