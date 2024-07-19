Президент Владимир Путин объявил благодарность пяти воронежцам

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что президент России Владимир Путин отметил заслуги воронежских педагогов и работников сельского хозяйства. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Путилина, заместитель заведующего в подгоренском детском саду № 2. Еще девяти воронежцам присвоены почетные звания.