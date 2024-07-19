Суд по делу о финансировании партии «Шор» продолжится 23 июля

«График заседаний составлен так, что уже на сентябрь и октябрь назначены все заседания, именно до президентских выборов (выборы запланированы на 20 октября — ред.). Следующее заседание назначено на 23 июля. Сегодня был заслушан со стороны прокуроров второй свидетель обвинения. Прокуроры ему не задали ни одного вопроса по моему делу. Спрашивали про протесты, про погоду, но не по делу. Уже второй свидетель доказывает, что мы не виновны», — сказала Гуцул перед собравшимися на митинге.