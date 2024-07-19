Омские школьники показали Виталию Хоценко свои бизнес-идеи

В пятницу, 19 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил лагерь «Юбилейный» в Омском районе. В эти дни в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» проходит профильная смена Молодежного бизнес-инкубатора «Точка роста». Его участники — ребята средних и старших классов, которые интересуются созданием собственного бизнеса.
Смена — кульминация сезона нынешнего года, который начался в апреле с занятий в районах области. В лагерь «Юбилейный» приехали 160 детей из 19 районов области. Распорядок дня у ребят насыщенный: они разрабатывают собственные бизнес-проекты, общаются с известными предпринимателями и участвуют в культурных, творческих и спортивных мероприятиях.
Губернатору Омской области Виталию Хоценко ребята представили составленные в командах идеи будущего бизнеса. На защиту давалась всего одна минута, за которую нужно было рассказать о сути, цели и задачах своего проекта. Дети получили возможность и сами задать вопрос главе региона. Интересовались, например, о том, кем мечтал стать в детстве Виталий Павлович, какая у него любимая книга, фильм, какого жизненного принципа придерживается.
Финал конкурса бизнес-проектов состоится в Конгресс-холле в последний день смены, 25 июля. Более 30 проектов в четырёх номинациях будут бороться за денежный приз до 15 тысяч рублей от партнёров — омских предпринимателей. Добавим, что проект профильной смены для молодёжи реализуется в регионе Омским региональным бизнес-инкубатором при поддержке Минэкономразвития и Минспорта области.