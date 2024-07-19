Омские школьники показали Виталию Хоценко свои бизнес-идеи

Губернатору Омской области Виталию Хоценко ребята представили составленные в командах идеи будущего бизнеса. На защиту давалась всего одна минута, за которую нужно было рассказать о сути, цели и задачах своего проекта. Дети получили возможность и сами задать вопрос главе региона. Интересовались, например, о том, кем мечтал стать в детстве Виталий Павлович, какая у него любимая книга, фильм, какого жизненного принципа придерживается.