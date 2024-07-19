Игорь Кобзев встретился с участниками СВО, которых партия «Единая Россия» поведёт на выборы в органы местного самоуправления

Встреча была организована оперативно: у двоих военнослужащих заканчивается отпуск, они в ближайшие часы вылетают к месту несения службы.
С Игорем Кобзевым они обсуждали вопросы гуманитарной помощи, которую оказывает нашим военным Иркутская область, задачи по развитию региона и муниципальных образований. И говорили «за жизнь» — о том, как важна команда, как ценна дружба, об убеждениях, долге мужчины и готовности сделать всё, чтобы земляки жили лучше.
— Это не первая наша встреча с губернатором. Мы с ним лично знакомы ещё с Юрги — он к нам приезжал, решал множество вопросов и по экипировке, и по личным вопросам мобилизованных, у которых остались семьи и нужна была какая-то помощь. Позже неоднократно встречались и с Игорем Ивановичем, и с представителями Иркутской области, которые приезжали к нам с гуманитарной помощью, — рассказал Геннадий Маханаев.
Он будет выдвинут «Единой Россией» в думу Баяндаевского района. На вопрос, почему именно «Единая Россия», отвечает просто: «Поддерживаю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и его политику».
Геннадий Маханаев был мобилизован в вооруженные силы России в сентябре 2022 года. Служит в Отдельной разведроте 1-й Гвардейской славянской бригады. Принимал участие в операциях на Кременном направлении, в боях за Авдеевку и других. Кавалер Ордена мужества, имеет медаль «За отвагу» и две награды Минобороны — медали «Участник специальной военной операции на территории Украины» и «За отличную службу». Сослуживцы отмечают его мужество и стойкость. Он — из тех, кто спасет жизни товарищам, вытаскивает раненых из-под огня. В мирной жизни был тренером по вольной борьбе. Мастер спорта по рукопашному бою.
Еще один участник встречи — Илья Тыкшеев, раньше его называли бы «комиссар»: служит в войсковой части в должности заместителя командира зенитного дивизиона по военно-политической работе. В его должностные обязанности входит работа с личным составом, мотивация, поддержание боевого духа. Чтобы ребята не боялись идти в бой, были готовы отражать атаки пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. А ещё работа с родственниками военнослужащих.
Дивизион занимается защитой неба от дронов, находится в активной обороне. На его счету — несколько тысяч дронов-разведчиков и несколько сотен боевых дронов ВСУ «Баба-Яга» и «Вампир».
Спецоперация на Украине для Ильи — это личная история.
— У меня дед воевал, он также был офицером: во время Великой Отечественной прошагал всю Европу. Освобождал Украину, был участником встречи союзных войск на Эльбе, брал Берлин, участвовал во взятии Рейхстага. Вернулся в село Забитуй Баяндаевского района в звании капитана, — рассказал Илья Тыкшеев.
После войны дед Ильи работал в школе, учителем НВП. Внук стал настоящим наследником его дела. Так же и в школе работал — в должностях заместителя директора, какое-то время — директором. И стал военным. До СВО служил по контракту в погранвойсках.
Считает, что мы должны побеждать и «за ленточкой», и здесь, добиваясь для жителей страны лучшей жизни.
— Я хочу, чтобы мой район процветал. Вижу в себе огромные силы, чтобы поработать на благо района и его жителей, — говорит Илья Тыкшеев.
За плечами Артура Гарифулина — три военные кампании: две на территории Чечни и специальная военная операция на Украине. Разница между этими кампаниями, по его мнению, огромная: «В Чечне это были антитеррористические операции, а здесь, на СВО — как Великая Отечественная война, но с современным уклоном. И враг тот же».
Для него защищать Родину — призвание, следование долгу сердца и крови. Бережно хранимая история его семьи уходит глубоко в ратное прошлое России. Его предок участвовал в Отечественной войне 1812 года под командованием атамана Матвея Платова в составе башкирского батальона. Дошёл до Парижа. Потомок готов повторить этот маршрут, если Родина позовет.
— Наш полк формировался в Екатеринбурге. Знакомились там между собой: две трети было из Иркутской области, остальные — уральские, — вспоминает Артур Гарифулин. — Но держались все вместе, независимо от того, где кто родился.
Иркутская область активно поддерживала связь со своими мобилизованными и добровольцами. Регулярные гуманитарные конвои, посылки, приезд представителей региона.
— Участники СВО — это люди, которые, как я думаю, справятся с любыми задачами. Трудностей не боятся. Родину любят", — говорит Гарифулин.
Считает, что решение партии «Единая Россия» выдвигать на выборы представителей СВО — правильное. Это боевое братство внесет свой вклад в политическую систему и поможет развитию региона. Сам он стал победителем предварительного голосования «Единой России» в связи с предстоящими выборами думы Черемховского района.
Во встрече с Игорем Кобзевым приняли участие еще два военнослужащих — Николай Домашевский, идущий от партии в думу Иркутского района, и Александр Хливицкий — будущий кандидат в главы Хребтовского сельского поселения Нижнеилимского района. Они рассказали о своих взглядах на развитие этих муниципалитетов.
После завершения встречи с губернатором участники СВО собрались на площадке исполкома партии в Иркутске на ул. Российская, 20. К ним присоединились руководитель исполкома Дмитрий Брянский и депутат Законодательного Собрания Иркутской области, участник СВО Денис Ягодзинский. Они будут помогать в ходе избирательной кампании.