Игорь Кобзев встретился с участниками СВО, которых партия «Единая Россия» поведёт на выборы в органы местного самоуправления

— Это не первая наша встреча с губернатором. Мы с ним лично знакомы ещё с Юрги — он к нам приезжал, решал множество вопросов и по экипировке, и по личным вопросам мобилизованных, у которых остались семьи и нужна была какая-то помощь. Позже неоднократно встречались и с Игорем Ивановичем, и с представителями Иркутской области, которые приезжали к нам с гуманитарной помощью, — рассказал Геннадий Маханаев.