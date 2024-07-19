Шавкат Мирзиёев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост председателя Еврокомиссии

В своем послании президент Узбекистана особо отметил огромный личный вклад президента Еврокомиссии в поднятие отношений между Узбекистаном и Европейским Союзом на качественно и содержательно новый уровень, всемерную поддержку необратимых демократических и социально-экономических реформ в стране.
Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями сотрудничество по всем приоритетным направлениям будет в дальнейшем успешно развиваться.
Он также подчеркнул приверженность Узбекистана скорейшему подписанию Соглашения о расширенном сотрудничестве и партнерстве, которое откроет новую страницу в отношениях между нашей страной и Европейским Союзом.
«Уверен, что проведение первого саммита “Центральная Азия — Европейский Союз” в городе Самарканде в ближайшем будущем станет важным практическим шагом на пути обогащения наших региональных связей взаимовыгодными проектами и программами», — говорится в послании президента.
Напомним, избрание Урсулы фон дер Ляйен поддержал 401 депутат Европарламента, 284 проголосовали против и 15 депутатов воздержались.