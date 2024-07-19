Шавкат Мирзиёев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост председателя Еврокомиссии

В своем послании президент Узбекистана особо отметил огромный личный вклад президента Еврокомиссии в поднятие отношений между Узбекистаном и Европейским Союзом на качественно и содержательно новый уровень, всемерную поддержку необратимых демократических и социально-экономических реформ в стране.