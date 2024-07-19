Кремль оценивает заявления Трампа о России как предвыборную риторику

Ранее Трамп заявил, что другие страны, включая Россию и Китай, «боялись» его, когда он был президентом, что якобы способствовало миру.
Песков также подчеркнул, что Трамп выгодно отличается от других кандидатов тем, что во время его президентства, несмотря на многочисленные точки напряжённости и противоречия, между Россией и США сохранялся диалог.
Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много.
Недавно Трамп объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах в ноябре.