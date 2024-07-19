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Кремль оценивает заявления Трампа о России как предвыборную риторику

Кремль полагает, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия его якобы «боялась», предназначены для внутренней аудитории в США. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая риторика типична для предвыборных кампаний, где участники часто делают заявления, насыщенные желанными для американских избирателей формулировками.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Ранее Трамп заявил, что другие страны, включая Россию и Китай, «боялись» его, когда он был президентом, что якобы способствовало миру.

«Во время предвыборных кампаний США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам», — отметил Песков в ответ на вопрос ТАСС.

Песков также подчеркнул, что Трамп выгодно отличается от других кандидатов тем, что во время его президентства, несмотря на многочисленные точки напряжённости и противоречия, между Россией и США сохранялся диалог.

Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсантъ»)

Недавно Трамп объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах в ноябре.

Песков Дмитрий
Трамп Дональд