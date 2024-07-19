Вячеслав Федорищев сменит подход к миграционной политике в Самарской области

«Безопасность превыше всего. За последний месяц в Самарской области произошло несколько правонарушений с участием мигрантов. Совместно с силовыми структурами готовим конкретные предложения. В следующую среду обсудим», — отметил врио губернатора.
Нападение на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева произошло в Промышленном районе Самары 18 июля. Со слов политика, его атаковали иностранцы после того, как он попытался помешать их нападению на местных жителей.
Парламентария госпитализировали с травмами. Михаил Матвеев утверждает, что подозреваемые ударили его бутылкой по голове.
СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование контролирует прокуратура.
Трое подозреваемых в преступлении задержаны. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело будет переквалифицировано на покушение на убийство.