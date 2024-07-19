Глава Кубани вручил награды: подробности

«Рад был вручить вместе с депутатом Госдумы Иваном Демченко заслуженные награды лучшим специалистам. Желаю всем, кто свою жизнь посвятил этому нелегкому труду, счастья, здоровья и благополучия семьям», — заявил Губернатор.
Накануне профессионального праздника металлургов Губернатор Краснодарского края поздравил работников Абинского ЭлектроМеталлургического завода. На сегодняшний день предприятие является одним из флагманов металлургии не только края, но и страны.
В общей сложности на нем работают свыше 4 тысяч человек. Вениамин Кондратьев отметил, что выпускаемая продукция востребована в строительстве социальных объектов, жилья, мостов. Также абинский завод дал серьезный импульс развитию металлургии и в целом всей промышленности края.
В завершении торжественного поздравления Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и депутат Госдумы Иван Демченко вручили лучшим сотрудникам завода почетные грамоты, медали, благодарности.
Парламентарий отметил, что сотрудники завода активно помогают участникам спецоперации с самого начала боевых действий.
«Завод помогает и тем, кто отстаивает интересы страны на передовой. Более 1 миллиарда рублей выделили на закупку снаряжения, обмундирования бойцам, отправили больше 100 УАЗов», — заявил Иван Демченко.
Накануне «ФедералПресс» писал, что глава Севастополя анонсировал прямую линию за два часа до начала.