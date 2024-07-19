Глава Кубани вручил награды: подробности

В общей сложности на нем работают свыше 4 тысяч человек. Вениамин Кондратьев отметил, что выпускаемая продукция востребована в строительстве социальных объектов, жилья, мостов. Также абинский завод дал серьезный импульс развитию металлургии и в целом всей промышленности края.