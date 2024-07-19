Посол: прорабатывается визит Лукашенко в Турцию

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак заявил, что сейчас прорабатывается возможность визита президента республики Александра Лукашенко в Анкару, сообщает РИА Новости.
«В соответствии с последними договоренностями мы ведем работу над организацией визита главы нашего государства в Турцию», — сказал он.
При этом Рыбак выразил надежду, что визит сможет состояться уже в текущем году.
По словам посла, в настоящее время тон развитию двухсторонних отношений задают лидеры государств. Он привел в пример встречу Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане в начале июля, где были достигнуты определенные договоренности.
Так, в проработке находится подготовка реализации трехстороннего проекта — с участием белорусской, турецкой и российской и компаний — по возведению в Турции двух-трех заводов крупнопанельного домостроения.
Эрдоган провел переговоры с Лукашенко на полях саммита ШОС 4 июля. На встрече обсуждались двусторонние отношения, последствия конфликта на Украине, региональные и глобальные вопросы.
В ноябре 2016-го состоялся первый в истории визит Эрдогана в Минск, в апреле 2019 года — ответная поездка Лукашенко в Турцию.