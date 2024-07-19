Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул

«За этот год мы вывели на новый уровень отношения с нашими ключевыми внешними партнерами — РФ и Турцией — и открыли экспорт для аграрной продукции из Гагаузии на традиционные рынки… И я обещаю, что никакое давление и никакие угрозы и сфабрикованные дела не поколеблют нашу решимость служить Гагаузии и отстаивать права и полномочия автономии», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.