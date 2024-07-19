Губернатор Текслер обсудил планы развития Магнитогорска с полпредом Якушевым

«Обсудили все наши ключевые планы, в том числе на этот сезон в Магнитогорске. По дорогам у нас рекорд, выходим на поселки, что очень важно. По количеству квадратных метров жилья также очень большой объем, и в разы превышаем предыдущие показатели. Продолжаем работу по благоустройству. В этом году завершим знаковый объект — сквер Металлургов. Скоро начнем новую большую стройку первого 50-метрового бассейна в 149-м микрорайоне Магнитогорска. В целом хочу отметить, что город меняется каждый год к лучшему. Постоянно уделяю этому внимание и буду продолжать это делать», — сообщил Алексей Текслер.
Якушев добавил, что по дороге из аэропорта увидел, как хорошеет Магнитогорск. По его словам, в городе одинаково активно развиваются как промышленность, так и социальная сфера.
В регионе активно развивается импортозамещение, многие предприятия уже переориентировались на внутрироссийский спрос.
Полпред добавил, что для достижения технологического лидерства российской промышленности на мировой арене необходимы кадры.
Конкуренция за специалистов будет только расти, поэтому в лидерах будут те предприятия, которые будут предлагать не только высокие зарплаты, но и комфортные условия для жизни.
Для индустриального города важна и экологическая тема, которой в Магнитогорске уделяют особое внимание. Глава региона оценил масштаб проведенных работ по рекультивации свалки. Текслер отметил, что зеленый холм вместо горы отходов должен появиться уже в этом году.