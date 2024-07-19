Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон

«Решение (об открытии участков — ред.) принимает правительство и Майя Санду. Дай Бог, чтобы они открыли хотя бы четыре-пять участков. И задача тех, кто живет-работает в России, чтобы на эти участки пришло максимальное количество наших граждан. Если будет пять участков, то при пяти тысячах бюллетеней проголосуют 25 тысяч — это почти 2%, 1,2−1,4%. Больше участков власти не откроют, они боятся. Потому что они знают, что там будут голосовать против них».