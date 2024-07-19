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Беларусь утвердила новые государственные стандарты здравоохранения: что изменится с 2025 года

Постановлением Совета Министров № 507 от 12 июля 2024 года в Беларуси утверждены новые государственные социальные стандарты для здравоохранения, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Документ вносит изменения в постановление Совета Министров № 724 от 30 мая 2003 года о внедрении системы государственных социальных стандартов для обслуживания населения. Минздрав уточнил показатели обеспеченности врачами общей практики, врачами-педиатрами и койками для круглосуточного пребывания пациентов.

Также с 2025 года необходимо обеспечить функционирование не менее двух межрайонных (межрегиональных) центров, предоставляющих специализированную помощь населению. Все организации здравоохранения должны внедрить в работу телемедицинские технологии. Изменения основаны на опыте, анализе потребностей и современных технологиях.

Подготовил Вадим Бычков.

медицина