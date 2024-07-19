Беларусь утвердила новые государственные стандарты здравоохранения: что изменится с 2025 года

Также с 2025 года необходимо обеспечить функционирование не менее двух межрайонных (межрегиональных) центров, предоставляющих специализированную помощь населению. Все организации здравоохранения должны внедрить в работу телемедицинские технологии. Изменения основаны на опыте, анализе потребностей и современных технологиях.