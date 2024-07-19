Беларусь утвердила новые государственные стандарты здравоохранения: что изменится с 2025 года

Документ вносит изменения в постановление Совета Министров № 724 от 30 мая 2003 года о внедрении системы государственных социальных стандартов для обслуживания населения. Минздрав уточнил показатели обеспеченности врачами общей практики, врачами-педиатрами и койками для круглосуточного пребывания пациентов.
Также с 2025 года необходимо обеспечить функционирование не менее двух межрайонных (межрегиональных) центров, предоставляющих специализированную помощь населению. Все организации здравоохранения должны внедрить в работу телемедицинские технологии. Изменения основаны на опыте, анализе потребностей и современных технологиях.
Подготовил Вадим Бычков.