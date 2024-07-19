Гуцул подвела итоги первого года работы в должности башкана Гагаузии

«За этот год мы сделали много, могли бы сделать еще больше добрых дел и реализовать много других проектов, если бы не постоянное сопротивление центральных властей. Даже сегодняшнее судебное заседание назначено на дату с таким расчетом, чтобы я не могла провести этот рабочий день в Гагаузии и дать отчет о проделанной работе», — подчеркнула башкан.