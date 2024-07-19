Гуцул подвела итоги первого года работы в должности башкана Гагаузии

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Евгения Гуцул отметила, что за год пребывания в должности руководителя АТО Гагаузия, ее команде удалось вывести на новый уровень отношения с ключевыми внешними партнерами и открыть возможность экспорта аграрной продукции из региона на традиционные рынки сбыта.
Итоги деятельности Гуцул подвела в Кишиневе, выступая перед своими сторонниками, пришедшими поддержать ее к зданию суда сектора Буюканы, где проходило очередное заседание по открытому на нее делу.
«За этот год мы сделали много, могли бы сделать еще больше добрых дел и реализовать много других проектов, если бы не постоянное сопротивление центральных властей. Даже сегодняшнее судебное заседание назначено на дату с таким расчетом, чтобы я не могла провести этот рабочий день в Гагаузии и дать отчет о проделанной работе», — подчеркнула башкан.
Она заявила, что за год в регионе было реализовано множество инфраструктурных проектов, таких как восстановление дорог и тротуаров, строительство детских площадок, ремонт больниц и детских садов, а также внедрение новых социальных программ.
«Наша команда пришла во власть, чтобы созидать, чтобы сделать жизнь наших людей лучше, чтобы в нашем обществе вновь появилась уверенность в завтрашнем дне. И я обещаю, что никакое давление и никакие угрозы и сфабрикованные дела не поколеблют нашу решимость служить Гагаузии и отстаивать права и полномочия автономии», — сказала Гуцул.
«Уверена, что вместе мы сможем преодолеть все трудности и сделать Гагаузию местом, где хочется жить, работать и растить детей», — добавила она.