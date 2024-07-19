В Свердловской области наградили выдающихся металлургов

Губернатор Свердловской области 19 июля наградил выдающихся металлургов Северского трубного завода в преддверии профессионального праздника, а также в честь 285-летия предприятия. Также в Полевском Евгений Куйвашев оценил производственные мощности завода. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Сегодня Северский трубный завод — это один из самых высокотехнологичных трубных заводов в мире. Трубы СТЗ широко востребованы в нефтегазовой промышленности, машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве и многих других отраслях, — рассказал губернатор Свердловской области.
Токари, резчики труб и заготовок, а также другие мастера получили почетные грамоты губернатора региона и региональные знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Предприятие основали в 1739 году как железоделательный завод. Оно является одним из старейших заводов на Урале. В годы Великой Отечественной войны там выпускали прокат и сталь для танковой, авиационной и оружейной промышленности.