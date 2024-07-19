КС признал неконституционными поправки парламента о Высшем совете магистратуры

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Конституционный суд (КС) назвал неконституционными поправки, внесенные в 2022 году парламентским большинством в законодательство, согласно которым решения Высшего совета магистратуры (ВСМ) принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов.
Об этом сообщил депутат от оппозиционной парламентской группы «Победа» Василе Боля который ранее обратился в КС с соответствующим запросом.
«Суд вернулся к положениям, действовавшим до поправок 2022 года, установив, что решения ВСМ должны приниматься при кворуме не менее двух третей членов, то есть восьми из 12», — написал Боля в своем Telegram-канале.
Также он подал подал запрос в КС на пересмотр решения о назначении Виорики Пуйкэ членом Высшей судебной палаты, однако суд признал данное обращение недопустимым.
«Что касается неконституционности решения ВСМ о назначении госпожи Пуйкэ, мы ожидаем подробных аргументов Конституционного суда», — уточнил депутат.
По его словам, данное решение может быть оспорено в судах общей юрисдикции.
«В любом случае нынешнее правительство больше не сможет использовать подобные законодательные уловки в будущем», — отметил Боля.