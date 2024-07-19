В Минобороны Беларуси знают всех сотрудников ЦИПСО

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Белорусские военные анализируют и изучают возможности украинских спецслужб, заявил начальник отдела главного управления идеологической работы Миноброны Александр Иванов.
В ответ на вопрос о том, как выглядит центр информационно-психологических операций Украины, высокопоставленный офицер сказал, что «в Беларуси известны их штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются».
«Известны имена, фамилии, фотографии этих людей. Мы знаем, кто работает против нас», — цитирует Александра Иванова издание «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, украинским спецслужбам не стоит думать, что они могут навредить Беларуси и остаться неизвестными или анонимными.
При этом начальник отдела главного управления идеологической работы рассказал, что ЦИПСО является высокотехнологичным и большим по численности подразделением.
Александр Иванов отметил, что тактические группы данного подразделения используют современную технику, иностранные пикапы, технологии искусственного интеллекта.