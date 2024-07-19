Глава Самары выслушала просьбы горожан 19 июля

В четверг, 18 июля, жители Самары смогли обратиться со своими вопросами к главе Самары Елене Лапушкиной. Она провела личный прием граждан. Об этом сообщили в городской администрации.
— Рассматривались и обращения, которые самарцы оставляли в комментариях в социальных сетях врио губернатора Вячеслава Федорищева, а также на других площадках, — рассказали в мэрии.
Так, жительница дома № 195 по улице Стара-Загора попросила благоустроить дворовую территорию. Глава Кировского района Игорь Рудаков ранее рассказал, какие работы можно провести и какой порядок освобождения двора от самовольных гаражей. Мэр поручила главе района продолжить лично контролировать ситуацию. После сноса гаражей территорию могут включить в план работ по благоустройству.
А жительница Самарского района попросила признать их дом № 61−63 на улице Куйбышева аварийным, так как ее квартира не пригодна для проживания. Главе Самарского района поручена организовать встречу с жильцами и рассмотреть все доступные варианты решения проблемы.