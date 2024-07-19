Дмитрий Азаров исключен из созданного им же областного оргкомитета «Победа»

Региональный оргкомитет «Победа» был создан в июне 2019 года, когда Дмитрий Азаров возглавлял Самарскую область. Он же подписал решение об учреждении этой структуры, которая стала совещательным и консультативным органом при губернаторе для патриотического воспитания граждан и ветеранов.