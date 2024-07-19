Дмитрий Азаров исключен из созданного им же областного оргкомитета «Победа»

Вместе с Дмитрием Азаров из структуры в числе прочих исключены находящиеся под следствием по уголовным делам о коррупции экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и бывший врио министра транспорта и автодорог региона Иван Пивкин. Вместо них в структуру оргкомитета вошли врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, врио зампреда регионального правительства — глава департамента по вопросам общественной безопасности Андрей Белоусов, герой РФ Максим Девятов.
Также в его состав включены руководитель департамента информполитики администрации главы региона Татьяна Дрожевкина и врио главы минтранса Сергей Неретин.
Региональный оргкомитет «Победа» был создан в июне 2019 года, когда Дмитрий Азаров возглавлял Самарскую область. Он же подписал решение об учреждении этой структуры, которая стала совещательным и консультативным органом при губернаторе для патриотического воспитания граждан и ветеранов.
Перед этим Дмитрий Азаров был исключен из комиссии по координации борьбы с коррупцией в Самарской области. Также его планировалось вывести из бюро высшего совета «Единой России».