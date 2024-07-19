Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Азаров исключен из созданного им же областного оргкомитета «Победа»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров покинул состав регионального организационного комитета «Победа». Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Вместе с Дмитрием Азаров из структуры в числе прочих исключены находящиеся под следствием по уголовным делам о коррупции экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и бывший врио министра транспорта и автодорог региона Иван Пивкин. Вместо них в структуру оргкомитета вошли врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, врио зампреда регионального правительства — глава департамента по вопросам общественной безопасности Андрей Белоусов, герой РФ Максим Девятов.

Также в его состав включены руководитель департамента информполитики администрации главы региона Татьяна Дрожевкина и врио главы минтранса Сергей Неретин.

Региональный оргкомитет «Победа» был создан в июне 2019 года, когда Дмитрий Азаров возглавлял Самарскую область. Он же подписал решение об учреждении этой структуры, которая стала совещательным и консультативным органом при губернаторе для патриотического воспитания граждан и ветеранов.

Перед этим Дмитрий Азаров был исключен из комиссии по координации борьбы с коррупцией в Самарской области. Также его планировалось вывести из бюро высшего совета «Единой России».