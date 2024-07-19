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Олжас Бектенов в ВКО ознакомился с работой уникального завода по производству медтехники

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с потенциалом отечественного завода по производству медицинской техники и медизделий ТОО «TAKURRA», сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Отечественная компания является единственным производителем высокоточных автоматических ИХЛ (иммунохемилюминесцентных) анализаторов в СНГ, передает пресс-служба премьера.

С помощью прибора для исследования крови за 14 минут можно получить результат сразу по 20-ти показателям и выявлять более 150 заболеваний, том числе и на ранней стадии. Производственная мощность завода — 360 анализаторов и 1,5 млн наборов реагентов.

Генеральный директор ТОО «TAKURRA» Андрей Кайзер сообщил премьер-Министру о готовности компании заменить в государственных больницах зарубежные анализаторы на отечественные.

«Главой государства поставлена задача увеличить казахстанское содержание в закупках и долю офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Мы стремимся к импортозамещению. Поручаю министерству здравоохранения провести анализ и изучить вопрос по постепенному наращиванию доли отечественных анализаторов», — отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства был также проинформирован о планах по запуску модульной автоматизированной системы ПЦР-тестов в реальном времени и выпуску медицинских изделий отечественного производства.