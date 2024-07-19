В Кишиневе проходит конференция «Дальнейшие шаги в процессе вступления в ЕС»

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Все государственные учреждения Молдовы, а также гражданское общество, бизнес и научные круги должны быть вовлечены в процесс внедрения европейских ценностей и стандартов в стране. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов, выступая на международной конференции «Дальнейшие шаги в процессе вступления в ЕС», которая проходит в Кишиневе.
«Мы твердо стоим на пути к Европейскому союзу. Мы должны обеспечить, чтобы все государственные институты, включая гражданское общество, бизнес и академические круги были частью процесса преобразования нашего общества, посредством которого мы привносим европейские ценности и стандарты в наши дома. Мы все хотим более сильной и устойчивой европейской Молдовы, закрепленной в европейской семье, где главным является мир и процветание, готовой противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявила вице-премьер на церемонии открытия конференции.
В мероприятии, организованном Бюро по европейской интеграции Молдовы, участвуют более 200 специалистов от государственных учреждений, средств массовой информации, а также представителей гражданского общества.
В течение двух дней представители Молдовы вместе с экспертами из Албании, Северной Македонии, Черногории и Сербии обсудят опыт стран Западных Балкан, уже начавших переговорный процесс с ЕС, а также определят дальнейшие шаги, которые Молдова собирается предпринять на европейском пути, сообщили в Бюро по евроинтеграции.
Международная конференция «Дальнейшие шаги в процессе вступления в Европейский союз» организована при поддержке проекта ЕС «Поддержка структурированного политического диалога, координация внедрения Соглашения об ассоциации и укрепление процесса гармонизации законодательства для Республики Молдова».