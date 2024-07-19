В Кишиневе проходит конференция «Дальнейшие шаги в процессе вступления в ЕС»

«Мы твердо стоим на пути к Европейскому союзу. Мы должны обеспечить, чтобы все государственные институты, включая гражданское общество, бизнес и академические круги были частью процесса преобразования нашего общества, посредством которого мы привносим европейские ценности и стандарты в наши дома. Мы все хотим более сильной и устойчивой европейской Молдовы, закрепленной в европейской семье, где главным является мир и процветание, готовой противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявила вице-премьер на церемонии открытия конференции.