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Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России

БУДАПЕШТ, 19 июл — РИА Новости. Будапешт считает решение Киева прекратить транзит российской нефти через свою территорию неприемлемым и недружественным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, ее трансляция велась в Facebook*.

Источник: © РИА Новости

«Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить ситуацию, но усилия заглохли на полпути», — сказал политик.

Сийярто намерен поднять этот вопрос на заседании глав МИД Евросоюза, поскольку «странно, что стремящаяся в ЕС страна ставит под угрозу энергоснабжение двух государств объединения».

Министр также напомнил, что Венгрия и Словакия получили исключение из санкций на поставки трубопроводной нефти из России и не нарушали никаких норм.

По словам дипломата, в предыдущие годы Будапешт много раз в разных формах помогал киевским властям сохранить в безопасности энергоснабжение в нынешних условиях, поэтому новость о прекращении транзита стала «ударом молнии».

Сейчас Венгрия приняла временные меры, чтобы стабилизировать поставки, но они не будут работать в среднесрочной перспективе, добавил он.

Ранее на этой неделе Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти «Лукойла» в республику через Украину.

Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.

В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода «Дружба», поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.

Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по «Дружбе» не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.

Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

нефть
экономика