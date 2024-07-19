Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России

«Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить ситуацию, но усилия заглохли на полпути», — сказал политик.
Министр также напомнил, что Венгрия и Словакия получили исключение из санкций на поставки трубопроводной нефти из России и не нарушали никаких норм.
По словам дипломата, в предыдущие годы Будапешт много раз в разных формах помогал киевским властям сохранить в безопасности энергоснабжение в нынешних условиях, поэтому новость о прекращении транзита стала «ударом молнии».
Сейчас Венгрия приняла временные меры, чтобы стабилизировать поставки, но они не будут работать в среднесрочной перспективе, добавил он.
Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода «Дружба», поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.
Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по «Дружбе» не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.
Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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