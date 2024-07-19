Контроль ужесточили: пересесть в другой автобус и быстрее пройти границу с ЕС не получится

В Транспортной инспекции подчеркнули, что постановлением правительства № 972 пассажирам и так запрещалось пересаживаться, но эти правила соблюдали не всегда. Сейчас контролировать этот момент будут более тщательно.
Как сообщают перевозчики, по их информации, с 19 июля «при регистрации на въезд на стометровку (перед шлагбаумом) проверяют расписание и ведомость пассажиров с отметкой автовокзала».
В свою очередь Onliner пишет, что на подъезде к пункту пропуска «Брест» работают представители Транспортной инспекции и других контролирующих органов. Проверяют, соответствует ли количество пассажиров в салоне ведомостям или другим сопровождающим документам. Нарушителям грозит внушительный штраф.
В настоящий момент для автобусов на границе с ЕС действуют четыре пункта пропуска, самые большие очереди традиционно в Бресте. В пятницу, 19 июля, на 14:00 там было 250 легковых машин и 22 автобуса. Но уже к 16:00, судя по данным Госпогранкомитета, автомобилей на выезд было 180, а число автобусов сократилось до трех.