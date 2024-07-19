Контроль ужесточили: пересесть в другой автобус и быстрее пройти границу с ЕС не получится

Сэкономить несколько часов на границе с Польшей, пересев в другой автобус? Пассажиры, которые едут в ЕС, пользовались этим лайфхаком, теряя деньги, но заметно сокращая время ожидания. Впрочем, и этот вариант больше не работает: в телеграм-каналах перевозчиков появились сообщения о том, что пассажирам больше нельзя будет сменить автобус на границе. Транспортная инспекция подтвердила Office Life, что контроль действительно будет ужесточен.