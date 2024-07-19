NBC: В семье Байдена обсуждают план его снятия с выборов

Собеседники телеканала, в частности, рассказали, что родственники Байдена «обсудили, как может выглядеть выход из гонки» 81-го летнего главы хозяина Белого дома. Близкие президента США полагают, что глава государства решит отказаться от участия в выборах, чтобы помочь Демократической партии победить бывшего президента Дональда Трампа на предстоящем голосовании.
«Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом», — сообщает телеканал.
При этом отмечается, что близкие переживают за здоровье президента, а также за ситуацию внутри страны.
Ранее газета Politico сообщила, что соратники вице-президента США Камалы Харрис втайне готовятся обеспечить ее выдвижение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии в случае отказа Байдена от участия в выборах.
В самой команде действующего главы Белого дома, как передает CNN, убеждены в том, что Джо Байден с большой вероятностью потерял шансы на выдвижение своей кандидатуры для переизбрания на пост президента США.