Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма

В частности, Избирательная комиссия зарегистрировала республиканские списки кандидатов в депутаты от региональных отделений партий ЛДПР в количестве 69 человек, «Новые люди» (54 кандидата), Российской экологической партии «Зеленые (54), “Справедливая Россия — Патриоты — За правду” (51), КПРФ (56) и “Единая Россия” (70 человек).
Двум кандидатам от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Избирком отказал в регистрации из-за предоставления неполного перечня документов. Еще один представитель «справедливороссов» был исключен из списка на основании поданного им заявления.
В ближайшее время Избирком республики рассмотрит список кандидатов, предоставленный региональной организацией Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей — как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Парламент республики, состоящий из 75 депутатов, будут избирать по смешанной системе: 50 парламентариев изберут по партийным спискам, 25 — на мажоритарных одномандатных округах.