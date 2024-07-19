Избирком зарегистрировал списки 5 партий на выборах в парламент Крыма

В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей — как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.