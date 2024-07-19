Геннадий Швырков может уйти с поста главы Семилукского района Воронежской области

Геннадий Швырков родился 24 ноября 1971 года в Добринском районе Липецкой области. В 1994 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение». В 1993 году начал карьеру в должности главного специалиста юридического отдела Фонда имущества Липецкой области. С 1994 по 1995 год работал в банке «Липецккомбинат». С 1997 по 1999 год — управляющий ЗАО «Липецкая хозяйственная юридическая коллегия». С 2007 по 2011 год — юрисконсульт ООО «Торговый центр профсоюз». В 2011 году начал работать на госслужбе — помощником председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Новгородской области, а потом его замом. В 2014 году стал первым замруководителя управы Ленинского района Воронежа, которой впоследствии руководил до 2016 года. В это время господин Швырков работал под руководством мэра Александра Гусева, нынешнего губернатора Воронежской области. В 2016—2017 годах был директором департамента дорожного хозяйства, заместителем министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. В январе 2018-го стал замом главы администрации Семилукского района Воронежской области, которую в марте возглавил. В декабре 2023 года был переизбран на эту же должность.