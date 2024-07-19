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США разворачивают новые РЭБ для подавления спутников России и Китая

Bloomberg, ссылаясь на данные космических сил США сообщает, что штаты планируют внедрить новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенную для подавления российских и китайских спутников.

Counter Communications System

Эти системы РЭБ будут развернуты на случай возможных конфликтов. В ближайшие месяцы будет установлено первых 11 устройств, а еще 13 планируется установить до конца этого года. Системы представляют собой «небольшие, транспортабельные и недорогие глушители спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых климатических условиях», согласно источникам.

Новая система будет дополнением к уже существующим более крупным системам, известным как Counter Communications System и Meadowlands. Как указывается в публикации, последние глушители столкнулись с техническими проблемами, из-за чего их поставки были перенесены на октябрь.

Стивен Уайтинг, глава Космического командования США, отметил, что главные преимущества новых глушителей — это возможность дистанционного управления и размещение на обширной территории в большом количестве.

Также в мае газета The New York Times писала о том, что США усиливают свои возможности для ведения боевых действий в космосе в связи с успехами Китая и России в этой области. Согласно информации издания, американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, чтобы защитить свою спутниковую сеть от атак и, при необходимости, выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите.

космос