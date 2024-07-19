США разворачивают новые РЭБ для подавления спутников России и Китая

Также в мае газета The New York Times писала о том, что США усиливают свои возможности для ведения боевых действий в космосе в связи с успехами Китая и России в этой области. Согласно информации издания, американские военные планируют получить на вооружение новое поколение наземных и космических средств, чтобы защитить свою спутниковую сеть от атак и, при необходимости, выводить из строя вражеские космические аппараты на орбите.