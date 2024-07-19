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В Узбекистане предложили увеличить штрафы за никах без ЗАГСа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане планируется увеличить штрафы за нарушения, связанные с ранними браками, а также за проведение религиозной церемонии без официальной регистрации брака, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Комитет семьи и женщин подготовил соответствующий законопроект.

Новость

Согласно документу, обсуждение которого продлится до 8 августа этого года, штраф за никах без регистрации составит от 20 до 30 БРВ (сейчас от 15 до 30 БРВ).

Предлагается удвоить также штрафы за вступление в фактические брачные отношения с несовершеннолетними — от 10 до 15 БРВ (сейчас от 5 до 10 БРВ).

Родители или опекуны, выдающие замуж или женящие несовершеннолетних, будут оштрафованы на сумму от 15 до 20 БРВ (сейчас от 7 до 15 БРВ).

штрафы