В Узбекистане предложили увеличить штрафы за никах без ЗАГСа

Комитет семьи и женщин подготовил соответствующий законопроект.
Согласно документу, обсуждение которого продлится до 8 августа этого года, штраф за никах без регистрации составит от 20 до 30 БРВ (сейчас от 15 до 30 БРВ).
Предлагается удвоить также штрафы за вступление в фактические брачные отношения с несовершеннолетними — от 10 до 15 БРВ (сейчас от 5 до 10 БРВ).
Родители или опекуны, выдающие замуж или женящие несовершеннолетних, будут оштрафованы на сумму от 15 до 20 БРВ (сейчас от 7 до 15 БРВ).