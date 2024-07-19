Минсвязи Беларуси заявило об импортозамещении ПО после глобального сбоя Windows

В ведомстве уточнили, что информация, связанная со сбоем или же затруднениями в работе государственных информационных систем не поступала. Сказано, что в очередной раз массовый сбой, который случился в пятницу, 19 июля, доказывает важность поставленной перед Минсвязи со стороны белорусского правительства задачи по импортозамещению критического ПО для отраслей экономики.