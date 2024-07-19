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Минсвязи Беларуси заявило об импортозамещении ПО после глобального сбоя Windows

Минсвязи Беларуси сказало про импортозамещение ПО после глобального сбоя Windows 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство связи и информатизации Беларуси заявило об импортозамещении ПО после глобального сбоя Windows, пишет БелТА.

В ведомстве уточнили, что информация, связанная со сбоем или же затруднениями в работе государственных информационных систем не поступала. Сказано, что в очередной раз массовый сбой, который случился в пятницу, 19 июля, доказывает важность поставленной перед Минсвязи со стороны белорусского правительства задачи по импортозамещению критического ПО для отраслей экономики.

«Эта работа проводится с 2022 года, и по ней есть определенные результаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска альтернативных решений ведомство принимает заявки на реализацию пилотных проектов в сфере цифрового развития по масштабному переходу на использование белорусской оперативной системы или же веб-браузера. Кроме того, принимаются заявки по внедрению прикладных офисных программ, использованию ПО среды виртуализации или системы управления базами данных.

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