Минсвязи Беларуси заявило об импортозамещении ПО после глобального сбоя Windows

Министерство связи и информатизации Беларуси заявило об импортозамещении ПО после глобального сбоя Windows, пишет БелТА.
В ведомстве уточнили, что информация, связанная со сбоем или же затруднениями в работе государственных информационных систем не поступала. Сказано, что в очередной раз массовый сбой, который случился в пятницу, 19 июля, доказывает важность поставленной перед Минсвязи со стороны белорусского правительства задачи по импортозамещению критического ПО для отраслей экономики.
«Эта работа проводится с 2022 года, и по ней есть определенные результаты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для поиска альтернативных решений ведомство принимает заявки на реализацию пилотных проектов в сфере цифрового развития по масштабному переходу на использование белорусской оперативной системы или же веб-браузера. Кроме того, принимаются заявки по внедрению прикладных офисных программ, использованию ПО среды виртуализации или системы управления базами данных.