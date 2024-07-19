Чуря: евроинтеграция Молдовы — чистейшая геополитика

Молдова нужна Евросоюзу для того, чтобы разыграть антироссийскую карту так, как им это выгодно, но желания принять республику в ЕС у них нет и, скорее всего, не будет. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
«Власти надеются, что при помощи новых поправок в Конституцию они смогут заставить неугодных смириться с идеей евроинтеграции. Это единственная идея на данный момент, которая оправдывает существование действующей власти. Я считаю такой подход ошибочным. После голосования мы очень скоро забудем про важность референдума и новых статей в Конституции. Они не изменят нашу жизнь», — считает Чуря.
По его словам, PAS поставила все на евроинтеграцию, но эта ставка не сработает, так как общемировое значение Евросоюза продолжает падать.
«А то, что наши власти пытаются нам вкинуть идею о том, что евроинтеграция зависит от нашего старания и примерного поведения, как у отличника, который выполняет домашнее задание, — это ерунда», — отметил политолог.
Эксперт считает, что сегодня никто не смотрит на старания Молдовы или на евростандарты, потому что в регионе разворачивается большая игра и многие молдавские вопросы отходят на третий план.