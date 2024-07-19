Чуря: евроинтеграция Молдовы — чистейшая геополитика

Молдова нужна Евросоюзу для того, чтобы разыграть антироссийскую карту так, как им это выгодно, но желания принять республику в ЕС у них нет и, скорее всего, не будет. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.