Белый дом опроверг новость о том, что семья Байдена обсуждает его выход из гонки

«Неверно. Сохраняйте веру», — написал он.
Материал NBC был опубликован днем 19 июля. Источники отмечают, что влияние предвыборной кампании на здоровье Байдена, на семью действующего президента и стабильность Соединенных Штатов «находятся в центре обсуждения».
На этом фоне американист Рафаэль Ордуханян заявил, что у Демократической партии нет никого, кто мог бы заменить Джо Байдена на президентских выборах.
17 июля стало известно, что Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем. По его словам, такое могло бы произойти, если бы «врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема».
18 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.