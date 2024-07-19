Генеральный секретарь ШОС: будем придерживаться принципов устава ООН

«Генеральный секретарь ООН господин Гутерриш говорил о том, что ООН и Шанхайская организация сотрудничества — это две крупнейшие международные организации в современном мире. Соответственно, тесное сотрудничество и его укрепление по вопросам развития безопасности — это важнейший императив, учитывая вызовы вопросам безопасности, которые не исчезают, более того, даже усугубляются. Также это надежная гарантия для будущего глобального устойчивого развития», — сказал Чжан Мин в ходе заседания, посвященного вопросам взаимодействия между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности.
«Мы в ШОС не будем отходить от основополагающих принципов, закрепленных в уставе ООН. Мы будем и далее верны нашей основной миссии по поддержанию региональных мер безопасности, обеспечения стабильности и развития. И не отойдем от наших обязательств по взаимодействию с международным сообществом. В дальнейшем ШОС будет поддерживать тесную координацию взаимодействия с ООН и всеми партнерскими международными организациями для того, чтобы расширить круг друзей на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Будем работать вместе, причем конструктивно для поддержания международной и региональной безопасности во благо государств-членов и народов всего мира», — отметил Чжан Мин.
По его словам, в свете геополитического противостояния и не прекращающихся конфликтов, появления новых угроз и вызовов необходимо поддерживать сотрудничество при ключевой координирующей роли ООН.
«Полагаем, что традиционные вызовы в области безопасности должны быть устранены посредством международного сотрудничества и принципов солидарности. Занимаясь этим, мы обеспечиваем более демократический, справедливый мировой порядок. Это, в свою очередь, позволит укреплять новый тип международных отношений, который будет характеризоваться взаимоуважением, справедливостью и равноправием. Это позволит нам выйти на общее будущее для человечества. Все эти принципы, цели и задачи абсолютно соответствуют положениям Устава ООН и тем нормам, которых придерживается СНГ и ОДКБ», — сказал Генеральный секретарь ШОС.