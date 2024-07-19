Генеральный секретарь ШОС: будем придерживаться принципов устава ООН

«Мы в ШОС не будем отходить от основополагающих принципов, закрепленных в уставе ООН. Мы будем и далее верны нашей основной миссии по поддержанию региональных мер безопасности, обеспечения стабильности и развития. И не отойдем от наших обязательств по взаимодействию с международным сообществом. В дальнейшем ШОС будет поддерживать тесную координацию взаимодействия с ООН и всеми партнерскими международными организациями для того, чтобы расширить круг друзей на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Будем работать вместе, причем конструктивно для поддержания международной и региональной безопасности во благо государств-членов и народов всего мира», — отметил Чжан Мин.