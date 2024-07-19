Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем

ГААГА, 19 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики после консультативного заключения Международного суда ООН призвал все страны и ООН пересмотреть отношения с Израилем.

Источник: AP 2023

Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.

«Суд предписал положить конец незаконной оккупации Израиля. Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа», — заявил аль-Малики журналистам после заседания суда в Гааге.

ООН