Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем

Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.