В Уфу с рабочим визитом прибыл вице-премьер России Марат Хуснуллин

В международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима его встретил глава республики Радий Хабиров.
В Уфе Марат Хуснуллин посетит ряд объектов, которые планируют открыть в 2024 году к празднованию 450-летия столицы республики. Также он проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Башкортостана и реализации в регионе нацпроектов.
По пути из аэропорта Марат Хуснуллин и Радий Хабиров ознакомились с ходом реконструкции старого арочного моста через реку Белую 1956 года постройки в районе южного въезда в Уфу.
Капитальный ремонт объекта проводят в рамках проекта «Южные ворота». Из 670 м мостового перехода закончили работы по реконструкции 440 м пойменной части строения по левому берегу со стороны аэропорта. Далее предстоят работы по реконструкции более 200 м русловой части.
Мост сохранит свой исторический вид, в том числе металлическую арку. После сдачи проекта на въезд и выезд из города будут работать в общей сложности 12 полос, благодаря чему затруднений движения на этом участке станет меньше.
Проект «Южные ворота» реализуют за счёт привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Кроме обновления моста через Белую, проект предусматривает реконструкцию улиц Пугачева, генерала Рыленко и строительство транспортной развязки на их пересечении. Также в рамках ИБК спроектировали Южный обход и получили положительное заключение Главгосэкспертизы.