ЦИК проведет консультации по процедуре организации голосования по почте

Еще один проект касается инструкции по удаленной идентификации избирателей через цифровые устройства. Ее разработка обусловлена ​​необходимостью урегулировать порядок идентификации избирателей, обратившихся с просьбой о регистрации для голосования по почте, в целях проверки личности и, в зависимости от обстоятельств, одобрения заявления о регистрации для голосования по почте.