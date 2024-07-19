ЦИК проведет консультации по процедуре организации голосования по почте

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала общественные консультации по проекту инструкции о процедуре голосования по почте на выборах президента Республики Молдова и республиканском конституционном референдуме от 20 октября 2024 года.
Цель разработки проекта инструкции — определить механизм заполнения избирательного бюллетеня, а также процедуру отправки избирателями конвертов посредством почтовых отделений или курьерских служб.
Также на общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об утверждении процедуры подсчета, централизации и обнародования результатов голосования по почте». Данный документ должен установить четкий механизм процедур по подсчету голосов, централизации и заполнению протоколов голосования по почте.
Еще один проект касается инструкции по удаленной идентификации избирателей через цифровые устройства. Ее разработка обусловлена необходимостью урегулировать порядок идентификации избирателей, обратившихся с просьбой о регистрации для голосования по почте, в целях проверки личности и, в зависимости от обстоятельств, одобрения заявления о регистрации для голосования по почте.
Замечания и предложения, имеющие рекомендательное значение, по первым двум проектам принимаются ЦИК до 31 июля 2024 года включительно, а по инструкции о дистанционной идентификации избирателей — до 1 августа 2024 года.