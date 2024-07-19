Шор осудил поправки, позволяющие назначать послами Молдавии иностранцев

«Власть таким образом планомерно уничтожает наш суверенитет… Нет сомнений, что парламентское большинство в кратчайшие сроки проштампует спущенное сверху указание, причем сверху — это вовсе не из президентуры или правительства. Видимо, европейские хозяева Санду и ее компашки всерьез опасаются осеннего фиаско, поэтому они уже ничего не стесняются, забирая в свои руки не только неформальные бразды правления страной, но и официальные должности», — написал Шор в своем Telegram-канале.