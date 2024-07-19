Шор осудил поправки, позволяющие назначать послами Молдавии иностранцев

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор заявил, что власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» готовы отдать иностранцам даже должности послов республики.
Парламент в четверг принял в первом чтении поправки к закону о дипломатической службе, по которым на должность посла смогут назначать тех, кто не является резидентом Молдавии.
«Власть таким образом планомерно уничтожает наш суверенитет… Нет сомнений, что парламентское большинство в кратчайшие сроки проштампует спущенное сверху указание, причем сверху — это вовсе не из президентуры или правительства. Видимо, европейские хозяева Санду и ее компашки всерьез опасаются осеннего фиаско, поэтому они уже ничего не стесняются, забирая в свои руки не только неформальные бразды правления страной, но и официальные должности», — написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, эта инициатива властей поставила в тупик даже юридическое управление парламента, которое отметило, что «понятие чрезвычайный и полномочный посол-нерезидент не встречается в существующей нормативной базе и целесообразно дать ему определение хотя бы в тексте закона».
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.