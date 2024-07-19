Глава МИД Израиля после удара хуситов по Тель-Авиву выступил за санкции против Ирана

«Сегодня утром БПЛА, запущенный террористической организацией хуситов, нанес удар по Тель-Авиву, в результате чего мирный житель погиб и еще 10 получили ранения. Иран поддерживает, обучает и финансирует хуситов в Йемене, “Хезболлах” в Ливане, ХАМАС и “Исламский джихад” в Газе, шиитские ополчения в Ираке и Сирии, а также засылает оружие в Иорданию, чтобы дестабилизировать ее и создать еще один террористический фронт против Израиля», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).