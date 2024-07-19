Глава МИД Израиля после удара хуситов по Тель-Авиву выступил за санкции против Ирана

«Сегодня утром БПЛА, запущенный террористической организацией хуситов, нанес удар по Тель-Авиву, в результате чего мирный житель погиб и еще 10 получили ранения. Иран поддерживает, обучает и финансирует хуситов в Йемене, “Хезболлах” в Ливане, ХАМАС и “Исламский джихад” в Газе, шиитские ополчения в Ираке и Сирии, а также засылает оружие в Иорданию, чтобы дестабилизировать ее и создать еще один террористический фронт против Израиля», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).
«Израиль в одиночку противостоит оси зла во главе с Ираном, который пользуется поддержкой ряда мировых держав в их более широкой геополитической борьбе. Свободный мир должен немедленно ввести разрушительные санкции против Ирана, чтобы остановить этот режим, пока не стало слишком поздно», — добавил Кац.
Ночью около 03:00 мск в центре Тель-Авива произошел взрыв. Инцидент случился в 150 метрах от здания консульства США. Армейская пресс-служба заявила, что причиной стало «падение воздушной цели», при этом сигналы тревоги не сработали. По факту случившегося проводится проверка. Взявшие на себя ответственность за случившееся хуситы утверждают, что для атаки была использована новая модель БПЛА, способная обходить системы ПВО.
Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари позднее подтвердил, что беспилотник был запущен из Йемена. По его словам, израильские военные полагают, что речь идет об иранском БПЛА модели Samad, модифицированной для увеличения дальности полета. В настоящий момент в армии проводится расследование с целью установить, по какой причине аппарат не был выявлен силами ПВО и почему не была объявлена воздушная тревога.