Блинкен допустил отказ США в будущем от помощи Украине

«Конечно, у каждой администрации есть возможность задавать политику. Мы не можем гарантировать будущее», — отметил он.
Дипломат также напомнил, что США подписали с Украиной соглашение о безопасности, но Белый дом может отказаться от исполнения декларированных в нем обязательств.
«Но, к счастью, есть еще 20 с лишним стран», — продолжил Блинкен.
Ранее в этот день Дональд Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах, выступая на съезде. Также он заявил, что Россия и Китая якобы боялись его, и это помогало избежать конфликтов.
Бывший американский лидер не раз критиковал Вашингтон за поддержку Киева, отмечая, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги украинцам. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».
Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще 20 мая, выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт.