Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание

«Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе», — сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.
Он также прокомментировал состоявшееся накануне полуторачасовое выступление своего предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа — заявив, что «это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад».
«Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников», — указал хозяин Белого дома.