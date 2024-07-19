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Байден заявил, что продолжит борьбу за переизбрание

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает уже на следующей неделе продолжить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства.

Источник: AFP 2023

«Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе», — сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.

Он также прокомментировал состоявшееся накануне полуторачасовое выступление своего предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа — заявив, что «это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад».

«Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников», — указал хозяин Белого дома.

Байден Джо