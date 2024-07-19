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Путин заявил, что сохранит светлую память о главе Компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Вьетнама То Ламу. Глава российского государства выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии (КПВ) Нгуена Фу Чонга. Генсек скончался в военном госпитале Ханоя в возрасте 80 лет сегодня, 19 июля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент отметил, что вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей родине. «За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — говорится в телеграмме (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин подчеркнул, что в России генсека ЦК Компартии Вьетнама всегда будут помнить как настоящего друга страны.

По словам президента, генсек Вьетнама внес значительный вклад в становление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. «Мне довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», — сообщается в телеграмме. Российский президент также попросил передать слова поддержки близким Нгуен Фу Чонга, а также народу Вьетнама.

В июне состоялся государственный визит Владимира Путина во Вьетнам, в ходе которого он провел переговоры с Нгуен Фу Чонгом. В рамках встречи генсек ЦК Компартии выразил благодарность России за помощь Вьетнаму в борьбе за независимость страны.

Путин Владимир