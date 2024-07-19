Путин заявил, что сохранит светлую память о главе Компартии Вьетнама

Президент отметил, что вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей родине. «За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — говорится в телеграмме (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин подчеркнул, что в России генсека ЦК Компартии Вьетнама всегда будут помнить как настоящего друга страны.