Путин заявил, что сохранит светлую память о главе Компартии Вьетнама

Президент отметил, что вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей родине. «За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — говорится в телеграмме (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин подчеркнул, что в России генсека ЦК Компартии Вьетнама всегда будут помнить как настоящего друга страны.
По словам президента, генсек Вьетнама внес значительный вклад в становление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. «Мне довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», — сообщается в телеграмме. Российский президент также попросил передать слова поддержки близким Нгуен Фу Чонга, а также народу Вьетнама.
В июне состоялся государственный визит Владимира Путина во Вьетнам, в ходе которого он провел переговоры с Нгуен Фу Чонгом. В рамках встречи генсек ЦК Компартии выразил благодарность России за помощь Вьетнаму в борьбе за независимость страны.