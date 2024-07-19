Суд ООН признал поселенческую политику Израиля нарушающей международное право

Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией. Такое заключение суд вынес после того, как в 2022 году Генассамблея ООН попросила его дать оценку правовым последствиям действий Западного Иерусалима. В документе также говорится, что страна обязана выплатить репарации за ущерб, принесенный в ходе оккупации. Несмотря на то, что заключение суда не несет обязательной силы, в Израиле его уже назвали лживым. Власти Палестины, наоборот, поприветствовали документ и заявили, что он стал «победой справедливости».