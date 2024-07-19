Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут поменять позицию по ударам ВСУ вглубь России, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США могут пересмотреть позицию по допустимости ударов ВСУ вглубь территории России с помощью американских вооружений, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума.

Источник: AP 2023

«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, <…>, обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары», — сказал он.

При этом, по словам чиновника, Вашингтон пока не поменял позицию по этому вопросу.

В июне Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.

Как сообщили РИА Новости в Госдепе, президент США Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.