США могут поменять позицию по ударам ВСУ вглубь России, заявил Белый дом

«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, <…>, обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары», — сказал он.
При этом, по словам чиновника, Вашингтон пока не поменял позицию по этому вопросу.
В июне Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.
Как сообщили РИА Новости в Госдепе, президент США Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.