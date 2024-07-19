Байден назвал освобождение Гершковича приоритетом Белого дома

Возвращение журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и других лишенных свободы за рубежом американцев на родину — приоритет действующей американской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Днем 19 июля Свердловский областной суд приговорил журналиста московского бюро WSJ, гражданина США Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вынесли по статье о шпионаже (ст. 276 УК), Гершкович вину не признал. Обвинение просило для журналиста 18 лет колонии. Суд смог рассмотреть дело всего за два заседания.

Белый дом назвал приговор журналисту неправомерным, Байден, в свою очередь, заявил, что тот «не совершил никакого преступления». По мнению американского президента, Гершкович «стал объектом преследования со стороны российских властей потому, что он журналист и американец».

«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и будем продолжать это делать. <…> С самого первого дня работы моей администрации у меня не было более приоритетной задачи, чем добиваться освобождения и благополучного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, несправедливо задержанных и удерживаемых <…> за рубежом», — заявил глава государства.